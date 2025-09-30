３０日午前５時半頃、村上市塩町の住宅でクマが玄関のガラス戸を割って侵入しました。住宅には母親（７０代）と息子（４０代）がいて、２人はクマを確認すると２階に避難し無事でした。通報を受けて、村上署と市の職員が駆けつけ住宅内を捜しましたが、クマのものと思われる爪のあとを確認したものの、既にクマの姿はありませんでした。クマは体長５０センチ位の子グマとみられています。現場は村上市消防本部近くの住宅街です。村