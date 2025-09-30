優しい夫と2歳の娘と幸せに暮らしていたエリ。しかしその幸せは、一瞬にして崩れ去るのです… 幸せだった日々の崩壊 次々と判明する夫の失態…良い夫だと信じてたのに 反省した様子の夫。しかし失態に失態を重ねてしまいました。家族を崩壊させないため、彼の過ちを許すべきでしょうか？ こちらは2025年3月17日 よりウーマンエキサイトで公開されたとりまる、ねこぽちゃの漫画です。漫画に