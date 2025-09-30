大谷翔平（c）SANKEI ＜2025年9月28日（日本時間29日）シアトル・マリナーズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠T-モバイル・パーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、現地9月28日のシアトル・マリナーズ戦後に報道陣の囲み取材に応じ、大谷翔平（31）のシ&#1254