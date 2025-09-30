子どもの卒園後に行われるお別れ会の役員に4人の保護者が立候補。「楽しい会にしたい」という思いで話し合いを始めますが、その中のひとりがコンプライアンスばかり気にして…■コンプラモンスターが降臨！自己紹介を終えると、どんなことをしていたか、前年度の資料を見ながら早速会議がスタート。「今の時代、コンプライアンスがうるさいから」とヒラマツさん。「面倒くさい人と一緒になってしまった…」と正直、思いましたが、