アップグレードケーブル「GIN」 QoAは、アップグレードケーブル「GIN」を10月3日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は11,810円前後。入力プラグは、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスが交換できるセルフロック式。イヤフォン側は0.78mmの2ピン。 入力プラグは、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスが交換できるセルフロック式 ブルース・スタイルに敬意を表し、被覆にディ&#