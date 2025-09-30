◆新日本プロレス「ＤＥＳＴＲＵＣＴＩＯＮｉｎＫＯＢＥ」（２８日、兵庫・神戸ワールド記念ホール）観衆４６７２新日本プロレスは２８日、兵庫・神戸ワールド記念ホールで「ＤＥＳＴＲＵＣＴＩＯＮｉｎＫＯＢＥ」を開催した。ＮＥＶＥＲ無差別級選手権は王者ボルチン・オレッグが「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ドン・ファレと２度目の防衛戦を行い、５分５５秒、カミカゼで勝利しベルトを守った。試合後、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬと