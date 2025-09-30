【本日の見通し】米政府機関閉鎖の可能性強まる ９月３０日の米会計年度末を前に、新会計年度での予算の議会合意が難航。連邦政府機関閉鎖の可能性が高まっている。共和党は１１月２１日までのつなぎ予算を提案し、過半数を確保している下院で１９日に可決した。しかし上院では過半数ではなく６０議席の賛成が必要となっており、同日同予算を否決。民主党側の予算案も否決されており、合意に向けた交渉が続いている。民