２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円５９銭前後と前週末と比べて９０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７４円２５銭前後と同７０銭程度のユーロ安・円高だった。 前週末２６日に発表された８月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が市場予想の範囲内となったことで米追加利下げが意識されやすかったほか、日銀の野口旭審議委員が２９