ピルは、避妊のみならず、ほかにも様々な効果・効用があります。そこで、ピルを処方してもらう際の注意点について、「メディカルパークダイレクトタワー横浜」の沼崎 令子先生に解説してもらいました。 監修医師：沼崎 令子（メディカルパークダイレクトタワー横浜） 弘前大学医学部医学科卒業後、横浜市立大学産婦人科に入局し、横浜市立大学附属病院横浜南共済病院、神奈川県立がんセンター