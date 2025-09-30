【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、結成6周年を迎える10月1日にライブ映像作品集『THE FILM 3』をリリース。これを記念して、本作に収録される『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”』東京ドーム公演より「セブンティーン」のライブ映像が、9月30日18時にYouTubeでプレミア公開される。 ■“超現実”の世界が立ち上がる 自身初のドーム公演でオープニングを飾っ