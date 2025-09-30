― ダウは68ドル高と続伸、米政府閉鎖懸念で一時下落も追加利下げへの期待は根強く買い優勢 ― ＮＹダウ 46316.07 ( +68.78 ) Ｓ＆Ｐ500 6661.21 ( +17.51 ) ＮＡＳＤＡＱ 22591.15 ( +107.09 ) 米10年債利回り4.139 ( -0.040 ) ＮＹ(WTI)原油 63.45 ( -2.27 ) ＮＹ金 3855.2 ( +46.2 ) ＶＩＸ指数16.12 ( +0.83 ) シカゴ日経225先物 (円建て)45170 ( +40 )