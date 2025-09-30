中国のSNS・小紅書（RED）に28日、「京都のホテルでスーツケースをこじ開けられた」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の女性はスーツケースのファスナーをロックする鍵の部分が破損している写真を投稿し、「京都のホテルで盗難があると以前から聞いていたが、まさか自分の身に起こるとは思わなかった」とつづった。女性によると、外出後にホテルに戻ったところ、スーツケースのファスナー（上側と下側のファスナーを合わせてダ