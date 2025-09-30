俳優の村田充が30日までに、自身のインスタグラムを更新。2021年12月に急逝した元妻・神田沙也加さん（享年35）から引き取った愛犬ブルーザー君が9歳の誕生日を迎えたことを報告した。とろんとした瞳で村田を見つめるブルーザー君の写真とともに「なにこの表情？ま、いっか。9歳おめでとう。」とつづった。 【写真】とろ～んとした表情のブルーザー君が可愛すぎる ロングコӦ