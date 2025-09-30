電話網を使ってインターネットに接続するダイヤルアップ接続を用い、668.8Kbpsというダウンロード速度を実現した猛者が登場しています。Enthusiasts bond twelve 56K modems together to set dial-up broadband records - a dozen screeching boxes achieve record 668 kbps download speeds | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/networking/enthusiasts-bond-twelve-56k-dial-up-modems-together-to-set-dial-up-broadb