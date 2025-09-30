＜大相撲九月場所＞東京・両国国技館【映像】“ポツン”と鎮座するミュージシャンの姿両国国技館での十五日間にわたる熱戦は28日、じつに16年ぶりとなる横綱同士の決定戦を制した横綱・大の里（二所ノ関）が横綱となって初の賜杯を抱き、自身5度目の優勝を飾って幕を閉じた。場所中は数々の著名人が観戦に訪れたが、中でも十一日目、序ノ口最初の取組前、ほぼ客の姿が見られない向正面の客席に“ポツン”と座る著名人の姿が確認