実家に帰るママを『引き止めて』と愛犬にお願いしたら…？あまりにも健気な行動に驚きと称賛の声が集まっています。話題の投稿は、記事執筆時点で8.2万回再生を突破し「めっちゃ可愛い♡」「賢いなぁ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：妻が実家に帰ってしまうので、犬に『寂しいから引き止めて』とお願いした結果…あまりにも健気な『尊い行動』】 愛犬に「引き止めて」とお願いしたら…？ Instag