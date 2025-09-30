全裸で懸賞を当て続けた男を、あなたは覚えているだろうか？人気バラエティー番組「進ぬ！電波少年」の企画「電波少年的懸賞生活」で、一躍スターダムにのしあがったタレントのなすびだ。あれから27年、彼は芸人という枠を超え、誰も想像しなかった人生を歩んでいた。※本稿は、読売新聞社会部「あれから」取材班『「まさか」の人生』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。1年3カ月の極限生活がなすびの運命を大きく変えた