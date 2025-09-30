アメリカのトランプ大統領は29日、外国映画に対し、100％の関税を課すと表明しました。トランプ氏はことし5月にも同様の内容を述べていて、改めて強調した形です。トランプ大統領は29日、「我が国の映画産業はまるで赤ん坊からキャンディを奪うかのように他国によって奪い取られてきた」などと自身のSNSに投稿し、アメリカ国外で製作された全ての映画に対し、100％の関税を課すと表明しました。また、「弱腰で無能な知事を擁するカ