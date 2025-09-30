２８日午前７時頃、山形鉄道フラワー長井線で電源トラブルが発生し、荒砥（山形県白鷹町）―赤湯（南陽市）間の全線で約９時間にわたり運転を見合わせた。上下計８本が運休し、約４００人に影響が出た。山形鉄道によると、列車の位置を指令室に送るための電源回路に不具合があり、指令室で運行状況を正確に把握できなくなったという。機器の交換を行い、運行を再開した。車両自体に不具合はなかった。同日、走行中の列車内で