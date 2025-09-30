9月28日放送の『ABEMAスポーツタイム』では、メジャーリーグで地区優勝を決めたドジャースを特集。番組コメンテーターで元メジャーリーガーの川粼宗則が、ポストシーズンの鍵となる日本人選手たちの“武器”について解説した。【映像】「打者は見えていない」と指摘した山本の一球25日（日本時間26日）のダイヤモンドバックス戦に先発した山本由伸投手は、6回を投げ7奪三振・無失点と大活躍。そして大谷翔平投手も自己最多タ