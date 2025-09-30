30日（火）は全国的に晴れて、洗濯日和になるでしょう。＜30日（火）の天気＞東北や北陸に雨を降らせた低気圧は東へ離れ、日本付近は高気圧に覆われてきています。日中は全国的に日差しが届き、カラッとした秋晴れになりそうです。関東は朝晩を中心に雲が広がり、にわか雨のところがありますが、晴れる時間が長いでしょう。夜は関東北部や甲信、紀伊半島で雨が降りやすくなりますので、洗濯物は早めに取り込むようにしましょう。前