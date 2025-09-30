来年、韓国・芸術の殿堂 オペラハウスにて上演予定の舞台『千と千尋の神隠し』（2026年1月7日〜3月22日）の千尋役が上白石萌音と川栄李奈に決定した。韓国版メインビジュアルも解禁となった。【画像】韓国公演ポスターとこれまでの舞台写真同作品は、宮崎駿（※崎＝たつさき）監督による2001年公開のアニメーション映画を原作とし、10歳の少女・千尋が神々の世界で試練を乗り越え、成長する姿を描く。舞台版は、東宝創立90周