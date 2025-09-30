日中友好会館・後楽寮の設立40周年記念式典がこのほど東京・飯田橋の同会館で開催され、日中両国の政府関係者、有識者、友好団体、後楽寮生、後楽寮生OB・OGなど約150人が出席した。後楽寮寮生委員会が主催し、日中両国の発展と平和友好に向け留学生交流の重要性を確認した。後楽寮に在籍した中国人留学生は5500人以上日中友好会館後楽寮は1935年に設立された中国人留学生の学生寮を起源とし、1985年に現在の後楽寮が設立され、今