レースクイーンやラウンドガールなどとして活動する蒼山怜が、30日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】異次元のプロポーション！Hカップ誇る蒼山怜初グラビアに挑戦し、身長174センチにHカップのバストという異次元のプロポーションを見せている。インタビューでは、グラビアに挑むにあたっての決意について語っている。同誌には、蓬莱舞、入来茉里、蒼山怜、三田悠貴、鹿目凛、高橋しょう子らも登場する。