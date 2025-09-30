なにわ男子の藤原丈一郎、俳優の本田望結が、このほど都内で行われたABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（10月12日スタート、毎週日曜後10：15）の制作発表会見に登壇した。【写真】絵心…？なにわ男子の思い出を絵で描いた藤原丈一郎本作では“絵”がとても重要なポイントであることにちなみ、今までの人生で出会った宝物の記憶を絵で描いて発表するコーナーでは、本田が河童の絵を描いて「