「日本は潜在力を掘り起こし、世界でやるべきことがある」と訴えるのは一橋総合安全保障研究所理事長の鈴木壮治氏。アメリカの相対的国力が落ちている中、日本は対米従属からの脱却を迫られている。同氏は、グローバリズムでもなくナショナリズムでもない、その中間の「極中間派」という立ち位置こそが、日本の自立への第一歩であると主張する。日本が、戦略的自立性を取り戻し、国民、国土、主権そして矜持を守るために必要