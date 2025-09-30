国際規格─。様々な製品やサービスなどについて世界中の国々で共通して利用される基準を指すものです。代表的な事例としては「ISO」や「JIS」といった規格を思い浮かべる人が多いと思います。 当社の設立は1999年ですが、BSIの正式名称である英国規格協会は1901年にロンドンのタワーブリッジを設計した土木エンジニアが創業者。彼が土木技術者協会に鉄鋼部門の標準化委員会の発足を提唱したことから始まりました