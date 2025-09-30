【日本】 鉱工業生産（速報値）（8月）08:50 予想-0.8%前回-1.2%（前月比) 予想-0.8%前回-0.4%（前年比) 【中国】 製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30 予想49.7前回49.4（製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:30 予想50.1前回50.3（サービス業PMI（購買担当者指数）) RatingDog製造業PMI（購買担当者景気指数）（9月）10:45 予想50.3