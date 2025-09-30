8:50日銀主な意見（9月18日-19日開催分） 12:35日本2年利付国債入札（2兆7000億円程度） 14:30ブロック豪中銀総裁、記者会見 17:00日銀国債買い入れ予定（10月-12月） 18:30レーン・フィンランド中銀総裁、国際金融政策会議「地政学的緊張と貿易摩擦」開会挨拶 19:00ジェファーソンFRB副議長、国際金融政策会議「地政学的緊張と貿易摩擦」講演 20:00チポローネECB理事、金融会議出席 20:50