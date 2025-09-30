きょう30日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（毎週火曜後7：00）は、「一食即発 小競り愛ママとゆかいな仲間たち」が登場する。【オモウマ写真】ボリュームたっぷりもも肉1枚丸ごと使った”鶏から揚げ定食”餃子の街として知られる栃木・宇都宮市にあるオモウマい定食屋。メニューに“餃子ランチ”（600円）があるが、客のリクエストに応えるうちに餃子だけでなく多彩なメニューが