「ニューバランス（New Balance）」が、コペンハーゲン発の「ガニー（GANNI）」とコラボレーションしたシューズ「GANNI x New Balance 1906L」を発売する。日本では10月24日からT-HOUSE New Balance、ニューバランス六本木、堀江、公式オンラインストア、一部のニューバランス展開店舗で取り扱う。 【画像をもっと見る】 コラボシューズは、ニューバランスのペニーローファー「1906L」をベースに、ガニーのエッセンスを融合し