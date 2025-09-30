「久しぶりに帰省したら、親の衰えを感じて不安になった」「心配で親に電話しても、出てくれない……」そんなときは、スマホでいつでも簡単に安否確認ができる最新サービスを使ってみよう！前編では、宅配業者や家電、センサーなどを使って親の安否確認ができるサービスを見てきた。ここでは、防犯対策や対話してくれるサービスを紹介しよう。前編記事『「帰省したら、親の衰えを感じた」「心配で電話しても、出てくれない」…スマ