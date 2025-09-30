30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比10円安の4万5120円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 47372.78円ボリンジャーバンド3σ 46197.99円ボリンジャーバンド2σ 45236.00円5日移動平均 45120.00円30日夜間取引終値 45043.75円29日日経平均株価現物終値 45023.19円ボリンジャーバンド1σ 44985.00円一目均衡表・転換線 43