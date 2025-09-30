30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の3138.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3212.97ポイントボリンジャーバンド3σ 3180.80ポイントボリンジャーバンド2σ 3148.63ポイントボリンジャーバンド1σ 3146.90ポイント5日移動平均 3140.75ポイント一目均衡表・転換線 3138.50ポイント30日夜間取引終値 31