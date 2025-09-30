30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の745ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 798.05ポイントボリンジャーバンド3σ 788.18ポイントボリンジャーバンド2σ 778.31ポイントボリンジャーバンド1σ 774.25ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 769.50ポイント一目均衡表・基準線 76