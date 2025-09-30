講演するドイツのワーデフール外相＝8月、東京都内【ベルリン共同】ドイツのワーデフール外相は29日、声明を発表し、トランプ米政権が公表したパレスチナ自治区ガザでの戦闘終結や戦後統治に関する和平計画について「ガザでの恐ろしい戦争を終わらせる、またとない機会だ」と歓迎した。ワーデフール氏は、ドイツ政府は和平計画を支援する用意があると表明。「われわれは米国やアラブ、欧州のパートナーと、ユダヤ人国家イスラ