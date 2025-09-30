パリ・コレクションで行われた「サンローラン」のショー＝29日、パリ（ゲッティ＝共同）【パリ共同】世界のファッショントレンドをリードする2026年春夏パリ・コレクションが29日（日本時間同日夜）開幕した。10月7日までの公式プログラムで、約110のブランドが発表する。フランスの新進ブランド「ウェインサント」がオープニングを飾り、初日は同国の「サンローラン」などが新作を披露した。日本勢は期間中、「アンリアレイジ