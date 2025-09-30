アメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が首脳会談を行ったことを受け、アメリカ政府はパレスチナ自治区ガザでの戦闘終結をめぐる20項目の包括的な和平計画を発表しました。アメリカトランプ大統領「我々は数百年も続いてきた死と破壊を終わらせることができる。地域全体の安全・平和・繁栄のための新たな節目を迎えることができる」アメリカ政府は29日、パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結と戦後統治に関する20項