連載第69回サッカー観戦7500試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7500試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。2025−26シーズンのAFCチャンピオンズリーグがスタート。前身の大会を含めると1967年からの歴史があり、それぞれの時代で日本勢が奮闘してきました。今回はそのなかでも1985〜2002年までの「アジアクラブ選手