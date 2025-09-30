アメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相は29日、カタールのムハンマド首相と電話会談を行い、カタールへの攻撃について、ネタニヤフ首相から遺憾の意が示されました。ホワイトハウスの発表によりますと、3者による電話会談はトランプ大統領とネタニヤフ首相の首脳会談の途中で行われました。イスラエルが今月9日にイスラム組織ハマスの幹部を標的にカタールを攻撃したことをめぐり、ネタニヤフ首相がムハンマド首相