明石家さんまが、倍賞千恵子と木村拓哉が共演する山田洋次監督の最新作『TOKYOタクシー』で、念願の山田組に初参加。木村演じるタクシー運転手・浩二の仕事仲間役で声の出演を果たす。【動画】明石家さんま、「「まさか私が徹底的にやられるとは（笑）」『TOKYOタクシー』メイキング映像山田洋次監督の91本目の作品となる本作は、フランス映画『パリタクシー』を原作に、昭和から平成、令和と、日本に生きる人々を長年描き続け