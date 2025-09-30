川崎U-18でプレーする2年生ボランチ・小川尋斗「今年は偉大な番号である14番をもらっているので、中村憲剛さんや脇坂泰斗選手のようにアシスト、ゴールには拘っていきたいと思っています」川崎フロンターレU-18の2年生ボランチ・小川尋斗はクラブを象徴する番号を託され、責任と自覚を持って今季に挑んでいる。小川の特徴は予測とアジリティーを駆使したボールハント力と、奪ったボールをドリブルで仕掛けたり、スルーパスを通