大反響作品に続け…ではない要望の背景国鉄の第4代総裁で、1964年開業の東海道新幹線の実現に尽力したことから「新幹線の父」あるいは「新幹線生みの親」と呼ばれる故・十河信二（そごうしんじ）氏（1884―1981年）と、妻の故・キクさんを主人公にしたNHK連続テレビ小説（通称・朝ドラ）にしようとする動きが出身地の愛媛県で出ています。十河氏が生まれた愛媛県新居浜市や、かつて市長を務めた同県西条市などが署名活動を繰り広