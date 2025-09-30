結成16年以上の漫才師による賞レース「THE SECOND～漫才トーナメント～2025」で優勝したツートライブの周平魂とたかのりが29日、大阪市内で、同大会の歴代王者3組によるスリーマンライブ「漫才匠」（10月27日、大阪・なんばグランド花月。12月1日、東京・ルミネtheよしもと）の取材会に、ギャロップ、ガクテンソクとともに出席した。 【写真】「THE SECOND」優勝直後のツートライブ