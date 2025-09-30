歌舞伎俳優の片岡愛之助が29日、映画「国宝」の撮影地にもなった兵庫県豊岡市出石にある家老屋敷で30日に初日迎える「第15回永楽館歌舞伎」の餅まきを行った。あいさつでは共に永楽館歌舞伎を立ち上げ、7日に大腸がんのため83歳で亡くなった“父のような存在"だったという脚本家で演出家の水口一夫氏を偲んだ。 【写真】身ぶり手ぶりも大きく、演出する水口一夫氏 水口氏は京都のお茶屋に生まれ、芸事に精通。1997年に松竹に