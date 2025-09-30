カトリックの修道女が105歳の誕生日をゴルフで祝った。米オハイオ州のローマ・カトリック修道会ヒューミリティ・オブ・メアリーのシスター・レネ・パーマンさんと仲間の修道女らはパーマンさんの誕生日を2日後に控えた19日、ローウェルヴィル村のノールラン・ゴルフコースを訪れお気に入りのスポーツを楽しんだ。 【写真】105歳とは思えない！見事なショットを披