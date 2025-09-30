Àï¸å80Ç¯¡£»ä¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ³¤·³¤ÎÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤òÃæ¿´¤Ëµì·³¿Í¡¢°äÂ²¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢°äÂ²¤äÀïÍ§²ñ¡¢¥¯¥é¥¹²ñ¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿»ËÎÁ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉÔÄê´ü¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬Àï»þÃæ¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿Æüµ­¡¢¼êµ­¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎºÇ½é¤Ë¡¢¾¼ÏÂ18¡Ê1943¡ËÇ¯6·î30Æü¡¢¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¥ì¥ó¥É¥ÐÅç¾å¶õ¤Î¶õÀï¤ÇÀï»à¤·¤¿ÂçÌîÃÝ¹¥Ãæ°Ó¤Î¼êµ­¤ò4²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£º£