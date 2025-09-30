前橋市の小川晶市長が既婚者の男性職員と複数回ホテルで会っていた問題で、小川市長が10月2日に改めて市議に対し説明する意向を示していることがわかりました。【映像】足早に去る前橋市長9月29日、小川市長は無言のまま足早に市役所を後にしました。男性職員とホテルで会っていた問題について小川市長は9月26日、市議らに説明していましたが、十分な内容ではないなど批判が相次いでいました。こうした中、市議会は今後の