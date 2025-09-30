メディアデーで取材に応じる、ブルズとツーウエー契約の河村＝29日、シカゴ（共同）【シカゴ共同】米プロバスケットボールNBAのブルズとツーウエー契約を結んだ河村勇輝はキャンプイン前日の29日、シカゴで取材に応じ「ものすごくわくわくしている。素晴らしいシーズンになるように頑張りたい」と力を込めた。NBA挑戦2季目へ向け、オフの期間はドリブル突破からの得点力向上を目指し、ゴール近辺からのシュートを重点的に練習