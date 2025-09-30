ＹｏｕＴｕｂｅ【戸崎圭太のベリベリチャンネル】公式インスタグラムが２８日更新され、競馬のＪＲＡ・Ｇ１初制覇を果たした三浦皇成騎手を祝福した。この日行われたスプリンターズＳでウインカーネリアンに騎乗し、悲願を果たした三浦。同アカウントは「本日のスプリンターズＳをウインカーネリアンと制した三浦皇成騎手と記念撮影！」と投稿。「今日の主役です」と書かれたたすきを掛けた三浦と、笑顔で写真に納まる戸崎のツ